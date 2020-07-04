Эротический массаж в Санкт-Петербурге - Салоны эротического массажа
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Работают сейчас

Победитель предыдущей лотереи 07.07.2020: +7 (904) ***-25-15

Следующий розыгрыш состоится 08.07.2020 12:00.

+7 (911) ***-45-03

+7 (982) ***-49-29

+7 (981) ***-49-47

+7 (921) ***-74-99

+7 (981) ***-58-48

Шансы на победу 20%

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Массажистка Мия
Мия
Работает сейчас
Возраст
24
Рост
166
Вес
49
Грудь
3
Сегодня
Egoist VIP
12-24
 
 
Завтра
Egoist VIP
00-12
 
 
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Массажистка Милана
Милана
Работает сейчас
Возраст
25
Рост
172
Вес
52
Грудь
1
Сегодня
Egoist
12-24
 
 
Завтра
Egoist
00-12
 
 
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Массажистка Юля
Юля
Работает сейчас
Возраст
22
Рост
170
Вес
55
Грудь
2
Сегодня
Egoist VIP
12-24
 
 
Завтра
Egoist VIP
00-12
 
 
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Массажистка Софи
Софи
Работает сейчас
Возраст
21
Рост
170
Вес
50
Грудь
2
Сегодня
EGOIST Исполкомская
12-24
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
24
 
 
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Массажистка Виктория
Виктория
Работает сейчас
Возраст
24
Рост
160
Вес
47
Грудь
2
Сегодня
EGOIST Исполкомская
12-22
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
15-22
 
 
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Как отбирают массажисток

Прежде всего учитываются опыт и навыки потенциальных массажисток – они дают значительное преимущество. Ведь в эротическом массаже много различных техник и массажисткам важно владеть наибольшим количеством из них. Однако это не значит, что без опыта прорваться в сферу не получится. У нас есть свой обучающий курс массажа, который ведет пр...

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Массажистка Оля
Оля
Работает сейчас
Возраст
23
Рост
167
Вес
49
Грудь
2
Сегодня
Egoist VIP
24
 
 
Завтра
Egoist VIP
24
 
 
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Массажистка Дана
Дана
Работает сейчас
Возраст
19
Рост
170
Вес
50
Грудь
1
Сегодня
EGOIST Исполкомская
12-24
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
00-22
 
 
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Массажистка Настя
Настя
Работает сейчас
Возраст
24
Рост
167
Вес
51
Грудь
2
Сегодня
Egoist
24
 
 
Завтра
Egoist
00-12
 
 
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Массажистка Катерина
Катерина
Работает сейчас
Возраст
25
Рост
165
Вес
53
Грудь
3
Сегодня
EGOIST Исполкомская
12-24
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
00-12
 
 
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Массажистка Александра
Александра
Работает сейчас
Возраст
25
Рост
166
Вес
55
Грудь
3
Сегодня
MOJO
00-22
 
 
Завтра
MOJO
22-24
 
 
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Массажистка Дарьяна
Дарьяна
Работает сейчас
Возраст
22
Рост
167
Вес
46
Грудь
3
Сегодня
MOJO
12-24
 
 
Завтра
MOJO
00-12
 
 
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Массажистка Настя
Настя
Работает сейчас
Возраст
25
Рост
165
Вес
65
Грудь
2
Сегодня
Egoist
24
 
 
Завтра
Egoist
00-12
 
 
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Массажистка Алина
Алина
Работает сейчас
Возраст
23
Рост
166
Вес
63
Грудь
2
Сегодня
EGOIST Исполкомская
00-12
MOJO
12-24
Завтра
MOJO
12-22
 
 
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Массажистка Карина
Карина
Работает сейчас
Возраст
26
Рост
175
Вес
55
Грудь
2
Сегодня
Egoist
12-22
 
 
Завтра
Egoist
22-24
 
 
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Andrey о сеансе с мастером Кристина
04.07.2020 18:17:23
Салон: Egoist VIP

Мастер своего дела, все на высшем уровне.

Подробнее Комментариев: 1
Массажистка Злата
Злата
Работает сейчас
Возраст
26
Рост
180
Вес
56
Грудь
3
Сегодня
Egoist
12-24
 
 
Завтра
Egoist
00-12
 
 
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Массажистка Оливия
Оливия
Работает сейчас
Возраст
23
Рост
167
Вес
52
Грудь
2
Сегодня
EGOIST Исполкомская
12-24
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
24
 
 
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Массажистка Алтынай
Алтынай
Работает сейчас
Возраст
20
Рост
156
Вес
51
Грудь
2
Сегодня
MOJO
12-24
 
 
Завтра
MOJO
00-22
 
 
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Массажистка Катрин
Катрин
Работает сейчас
Возраст
24
Рост
167
Вес
55
Грудь
2
Сегодня
MOJO
12-24
 
 
Завтра
MOJO
00-12
 
 
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Массажистка Алиса
Алиса
Работает сейчас
Возраст
20
Рост
168
Вес
57
Грудь
4
Сегодня
MOJO
12-24
 
 
Завтра
MOJO
00-12
 
 
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Массажистка Мира
Мира
Работает сейчас
Возраст
19
Рост
170
Вес
50
Грудь
2
Сегодня
Egoist VIP
12-24
 
 
Завтра
Egoist VIP
00-20
 
 
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Массажистка Лиза
Лиза
Работает сейчас
Возраст
22
Рост
169
Вес
N/A
Грудь
2
Сегодня
Egoist VIP
12-24
 
 
Завтра
Egoist VIP
00-12
 
 
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Массажистка Аня
Аня
Работает сейчас
Возраст
23
Рост
162
Вес
50
Грудь
3
Сегодня
Egoist VIP
24
 
 
Завтра
Egoist VIP
00-12
Egoist VIP
22-24
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Массажистка Лика
Лика
Работает сейчас
Возраст
25
Рост
164
Вес
45
Грудь
3
Сегодня
Egoist VIP
12-21
 
 
Завтра
Egoist VIP
12-21
 
 
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Массажистка Соня
Соня
Работает сейчас
Возраст
20
Рост
170
Вес
50
Грудь
1
Сегодня
Egoist VIP
15-24
 
 
Завтра
Egoist VIP
24
 
 
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Массажистка Анита
Анита
Работает сейчас
Возраст
23
Рост
158
Вес
43
Грудь
2
Сегодня
EGOIST Исполкомская
12-24
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
00-12
 
 
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Лили
Работает сейчас
Возраст
23
Рост
167
Вес
50
Грудь
2
Сегодня
Egoist
12-21
 
 
Завтра
Egoist
12-21
 
 
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Майя
Работает сейчас
Возраст
24
Рост
165
Вес
55
Грудь
2
Сегодня
MOJO
12-22
 
 
Завтра
Вых.
 
MOJO
22-24
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Ирина
Работает сейчас
Возраст
21
Рост
160
Вес
N/A
Грудь
1
Сегодня
MOJO
00-12
Egoist
12-24
Завтра
Egoist
00-12
 
 
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Ксюша
Работает сейчас
Возраст
24
Рост
158
Вес
45
Грудь
2
Сегодня
Egoist VIP
12-22
 
 
Завтра
EGOIST Исполкомская
12-22
 
 
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Салоны

Egoist VIP
Egoist VIP
+7 (921) 932-47-37

Тульская ул., 7 (м. Чернышевская, м. Пл.Восстания)

EGOIST Исполкомская
EGOIST Исполкомская
+7 (812) 959-35-93

Исполкомская ул. 9/11 (м. пл. Александра Невского)

VIP SPA 53
VIP SPA 53
+7 (931) 353-53-53

Невский пр., 53 (м. Маяковская, м. Владимирская)

Egoist
Egoist
+7 (812) 938-39-33

Большой пр. П.С., 18 (м. Спортивная)

Egoist Комендантский
Egoist Комендантский
+7 (812) 958-57-58

Комендантский проспект д. 51, корпус 1 (м. Комендантский проспект)

MOJO
MOJO
+7 (921) 944-86-95

ул. Потемкинская, д. 7 (м. Чернышевская)

Эротический массаж в Санкт-Петербурге

Чарующие и соблазнительные девушки, нежность и чувствительность мастерства массажных техник, неведомые грани райского наслаждении. Искусное владение древними техниками возбуждения каждой клеточки тела с каждой минутой будет подводить к пределу человеческих чувств. Красота, нежность и тонкое улавливание эмоции гостя девушкой-массажисткой делает процедуру насыщенной и динамичной.

Это лишь малая часть всех наслаждений, которые доступны в наших салонах эротического массажа в Санкт-Петербурге.

Наши услуги

Спектр услуг массажа, предоставляемых в салонах, не ограничивается классическими техниками. Мы также предлагаем неординарные сеансы, среди которых найдутся подходящие даже для самых искушенных клиентов. Среди популярных направлений - эротический массаж для мужчин, для женщин, а также для пар. Каждый сеанс нацелен на повышение сексуального влечения и силы, возобновления желания, что максимально достигается на сеансах для пар.

Страсть рождается из новых открытий, именно таким может стать массаж в четыре руки, который подарит вдвое больше эмоций и удовольствия. Ищущие новых ощущений обязательно должны посетить эротическое шоу или пип-шоу с игрушкой. Обширный выбор аксессуаров для выполнения массажа не разочарует даже прихотливого гостя.

Особой популярностью пользуется пенный массаж и «ветка сакуры», а тем, кто «пробовал все», рекомендуем сеанс «французский поцелуй» или «сюрприз». Будьте уверены: мастерство девушек вас не разочарует!

О наших салонах эротического массажа

Каждая деталь влияет на пробуждение чувств, поэтому место проведения массажа не менее важно, чем мастерство прекрасной девушки. Наш сервис позволяет выбрать подходящую обстановку для массажа в одном из наших салонов релаксационных SPA-услуг Санкт-Петербурга. Прекрасно обустроенные комнаты с огромной удобной кроватью и романтической атмосферой способствуют полному расслаблению.

Приглушенное освещение, ароматные расслабляющие масла и ненавязчивая фоновая музыка дополнят обстановку легкостью и непринужденностью. При желании можно задействовать ароматизированные свечи и другие аксессуары для настроения.

Каждый номер оснащен отдельной душевой кабиной, чтобы гости смогли освежиться до и после сеанса. Принимать душ можно с девушкой, чтобы заранее расслабиться и настроиться на массаж.

Нежные и эротические шоу девушек из салонов «EGOIST» и «Gently» или смелые фантазии массажисток из «MOJO» и «EGOIST VIP», наверняка, вдохновят вас посещать массажные сеансы вновь и вновь. Сеть салонов насчитывает несколько заведений, которые расположены по всему городу. Вы можете подобрать место, которое находится в нескольких минутах от вашего офиса, дома или любимого ресторана.

Стоимость наших сеансов

Посетителями салонов эротического массажа становятся мужчины и женщины с самым разным бюджетом. Лояльные расценки на сеансы не ограничивают гостей в выборе как разновидности массажа, так и мастериц. Посетив разных девушек, как и большинство наших клиентов, вы сможете выбрать фаворитку. Гостям, которые впервые собираются на массаж, рекомендуем взглянуть на анкеты и фотографии девушек, а также предварительно забронировать время приглянувшейся массажистки.

Одно из ключевых правил посещения салона – полная конфиденциальность с нашей стороны и неразглашение личностей гостей. Мы ценим личное пространство каждого клиента!

Эротический массаж – это искусство, которое заставит вас раскрыть новые пределы желания.

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