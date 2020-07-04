Эротический массаж в Санкт-Петербурге - Салоны эротического массажа

Эротический массаж в Санкт-Петербурге

Чарующие и соблазнительные девушки, нежность и чувствительность мастерства массажных техник, неведомые грани райского наслаждении. Искусное владение древними техниками возбуждения каждой клеточки тела с каждой минутой будет подводить к пределу человеческих чувств. Красота, нежность и тонкое улавливание эмоции гостя девушкой-массажисткой делает процедуру насыщенной и динамичной.

Это лишь малая часть всех наслаждений, которые доступны в наших салонах эротического массажа в Санкт-Петербурге.

Наши услуги

Спектр услуг массажа, предоставляемых в салонах, не ограничивается классическими техниками. Мы также предлагаем неординарные сеансы, среди которых найдутся подходящие даже для самых искушенных клиентов. Среди популярных направлений - эротический массаж для мужчин, для женщин, а также для пар. Каждый сеанс нацелен на повышение сексуального влечения и силы, возобновления желания, что максимально достигается на сеансах для пар.

Страсть рождается из новых открытий, именно таким может стать массаж в четыре руки, который подарит вдвое больше эмоций и удовольствия. Ищущие новых ощущений обязательно должны посетить эротическое шоу или пип-шоу с игрушкой. Обширный выбор аксессуаров для выполнения массажа не разочарует даже прихотливого гостя.

Особой популярностью пользуется пенный массаж и «ветка сакуры», а тем, кто «пробовал все», рекомендуем сеанс «французский поцелуй» или «сюрприз». Будьте уверены: мастерство девушек вас не разочарует!

О наших салонах эротического массажа

Каждая деталь влияет на пробуждение чувств, поэтому место проведения массажа не менее важно, чем мастерство прекрасной девушки. Наш сервис позволяет выбрать подходящую обстановку для массажа в одном из наших салонов релаксационных SPA-услуг Санкт-Петербурга. Прекрасно обустроенные комнаты с огромной удобной кроватью и романтической атмосферой способствуют полному расслаблению.

Приглушенное освещение, ароматные расслабляющие масла и ненавязчивая фоновая музыка дополнят обстановку легкостью и непринужденностью. При желании можно задействовать ароматизированные свечи и другие аксессуары для настроения.

Каждый номер оснащен отдельной душевой кабиной, чтобы гости смогли освежиться до и после сеанса. Принимать душ можно с девушкой, чтобы заранее расслабиться и настроиться на массаж.

Нежные и эротические шоу девушек из салонов «EGOIST» и «Gently» или смелые фантазии массажисток из «MOJO» и «EGOIST VIP», наверняка, вдохновят вас посещать массажные сеансы вновь и вновь. Сеть салонов насчитывает несколько заведений, которые расположены по всему городу. Вы можете подобрать место, которое находится в нескольких минутах от вашего офиса, дома или любимого ресторана.

Стоимость наших сеансов

Посетителями салонов эротического массажа становятся мужчины и женщины с самым разным бюджетом. Лояльные расценки на сеансы не ограничивают гостей в выборе как разновидности массажа, так и мастериц. Посетив разных девушек, как и большинство наших клиентов, вы сможете выбрать фаворитку. Гостям, которые впервые собираются на массаж, рекомендуем взглянуть на анкеты и фотографии девушек, а также предварительно забронировать время приглянувшейся массажистки.

Одно из ключевых правил посещения салона – полная конфиденциальность с нашей стороны и неразглашение личностей гостей. Мы ценим личное пространство каждого клиента!

Эротический массаж – это искусство, которое заставит вас раскрыть новые пределы желания.